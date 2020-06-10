健保訂8類可差額負擔醫療特材收費上限，引來台北市職業工會批評，認為新版醫材政策將使醫材趨廉價，醫材價格壓縮，醫師收入勢必受到影響。而醫勞盟則比喻為在路上跑的車子，不分廠牌一律訂立售價上限，是極度不合理的荒謬政策，要求衛福部長陳時中應出來清楚表態。對此，陳時中表示，新興材料很多，各有不同，根據功能、效果做分類與分級，並訂出天花板上限價格，有其醫療意義，基本上就是對價格做監控。

醫勞盟在臉書上表達不滿，認為這是種完全的共產制度，若健保署這種做法是對的，那政府可否比照辦理，「規定台灣所有房子功能都是一樣拿來居住，應該統一規定房價上限。台北市職業工會則提出3點聲明，1.現有醫材市場，不會衝擊健保財務；2.新版醫材政策，將使醫材趨廉價；3.醫材價格壓縮，醫師收入勢必受到影響。呼籲健保署莫閉門造車，政策更動以前應與基層善盡溝通。

陳時中說，健保有很多議題討論中，包含相關費用限制和管制措施，都是經過專家會議和例行會議討論，希望保障醫療品質及民眾就醫時的權益，這次訂的是特材差額負擔上限，基本上就是對價格做監控。

台灣社區醫院協會榮譽理事長謝武吉表示，他的醫院最近做了二位人工膝關節置換，全部都用健保醫材，健保給付的醫材就已經很好了，從未從中膁取任何差額，醫界相關團體的反應，完全沒有站在民眾的立場為民眾想，健保總額有點值，如果點值是0.9，做了10萬只能拿9萬，但差額負擔醫院拿到的卻是十足的10萬，是很好的另一財務來源，難怪有些醫界要跳腳，他認為，健保對違規記滿3點只停約一個月處分並不夠，應要停約三個月，才能收遏止之效。

(中時 )