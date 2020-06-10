自美國新冠疫情惡化以來，華府與北京雙邊關係齟齬加深，美方除了不斷指責陸方隱瞞疫情，更暗示病毒正是出於大陸實驗室，加上最近因陸通過港版國安法而拉攏各國譴責北京。不過正當普遍認為雙邊關係惡化之際，美方突然宣佈將重啟美駐武漢大使館，格外引人關注，但美國仍陷於疫情泥淖，讓許多陸網民對此決定不太歡迎。

據美國有線電視新聞網報導，主管立法事務的助理國務卿泰勒（Mary Elizabeth Taylor）向國會通知表示，美國國務院計畫於22日左右重開美駐武漢大使館，但實際時間扔須根據具體情況決定。該通知也指出，在美陸關係的關鍵時刻，「美國在陸外交人員就位至關重要」。

1月新冠疫情於武漢擴散至陸全境時，國務院下令非緊急人員與其家屬從武漢離境，當時有上百名美國外交官與其家屬在包機之下，從武漢返回美國。而根據給國會的通知中，國務院指出，「當強大陸疫情已改善至一定程度，特別是武漢，此時重啟大使館會是合適的」。

報導指出，國務院準備重啟武漢大使館的決定，正值美方準備讓原先從世界各地撤回的外交人員重返原駐點。根據國務院發言人指出，美國在全球的使領館都相繼進入復工階段，97個城市處於復工第一階段（恢復40%工作人員）；35個城市處於第二階段（恢復40%-80%）。

美方要重啟武漢大使館的消息也很快在陸傳開，在陸社群網站微博已有850萬點閱，不過多為網友吐槽的聲音，如「我們不歡迎你們」、「從美國來大陸之前要先隔離兩周」、「武漢好不容易恢復了正常秩序，他們又想把病毒送回武漢嗎？等自己好了再來吧？」。

(中時電子報)