苗栗縣榮民服務處與苗栗縣退伍軍人協會整合服務資源，10日召開首次服務資源整合聯繫會議，盼能增進服務照顧效能，共同照顧轄內榮民眷及第二類退除役官兵。

苗栗縣榮民服務處長徐偉光說明，近期工作重點包含簡政便民措施、就學就業補助、就醫就養申辦及各項服務照顧功能；並請協會向退伍袍澤宣導鼓勵參加職業訓練、會外職訓補助及穩定就業津貼，提升競爭力投入職場就業。

苗栗農田水利會長謝福弘，也是苗栗縣退伍軍人協會理事長，他鼓勵協會重要幹部及理事、監事們，多與苗栗縣榮民服務處互動接觸、溝通瞭解，藉服務經驗分享及服務資源共享，照顧志願役退除役軍人，並允諾配合榮服處各區社區服務組長，關懷照顧偏遠的年長體弱及單身獨居榮民眷，減輕榮服處照顧負荷，共同補強社會安全網。

雙方在10日的服務資源整合聯繫會議中達成共識，未來將定期舉辦服務聯繫會議，共同推動輔導會重大政策及服務照顧措施，並整合協會及榮服處服務功能，建構有感的服務聯結，期許未來退伍軍人協會與榮民服務處能更緊密的合作，推動榮民眷的服務照顧工作。

(中時 )