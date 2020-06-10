高雄一所高職二年級技優生疑似挪用公款、積欠耶誕舞會廠商12萬元，竟趁清明連假在校內實習工廠輕生。校方強調，該名孩子善良熱心，沒有與人結怨，除了已協助結清欠款之外，希望漫天謠言到此為止。

據了解，該生趁著4月4日清明連假，向老師表示「我想進去實習工廠，能不能幫我開門？」老師建議下週一上課時再去，但該生卻向同學借了鑰匙自行進入。4月5日上午被學生發現陳屍在工廠內。現場也未留有遺書，警方初步排除他殺可能。

校方表示，該名學生生前為學聯會的總務，去年負責承辦耶誕舞會、與硬體廠商接洽，事後廠商表示未收到匯款還拿出帳本對質，當時校方詢問該生，該生強調「已經匯款」。

「死者沒有回應的權利！」校方強調，對於該生欠款的臆測很多，有亂傳他炒作比特幣、借款、買賣手錶、股票等，校方均嚴正駁斥，強調這些謠言對死者不公平，也對該生親友、學聯會造成傷害。該生平時相當友善，喜歡到各處室串門子當志工，還曾說當志工是他最大的人生價值。

校方聲明，外傳有「封口令」是子虛烏有，發出公告是為了不希望謠言繼續散播，也希望其他孩子「好好生活」，事發後已啟動安撫機制，追尋學生的交友脈絡，針對心靈受創者也加以輔導。對於實習工廠的管理機制，也會檢討改善。

事發後，不只該生母親崩潰，師長同學都感到震驚難過，4月18日時還自發前往該生告別式送行，校方還特別準備畢業證書火化給該生。

校方說，該生生前曾透露「這輩子最快樂的兩年在雄工，這輩子已經足夠。」只是人已走，無法得知苦衷，若他能撐過連假，或許還有機會向師長求助，可惜過不了這關。

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(中時 )