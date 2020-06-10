花蓮縣老人暨家庭關懷協會成立16年，專門服務弱勢獨老及貧困家庭，提供全年無休的獨老送餐、經濟扶助、接送就醫、到宅慶生和關懷訪視等專業整合性服務，但今年碰到新冠肺炎疫情，捐款更是雪上加霜，所幸頂新和德文教基金會及時紓困30萬元。

老家協會執行長蔡智全說，後山資源缺乏，許多個案處境堪憐，多年前曾碰到一名未達政府補助標準、又無子女可照顧的老人，因肺部病況嚴重但沒錢就醫，不舒服竟將無法食用的綠油精拿來「喝」，透過冰涼的感覺來轉移注意力，習慣已長達2年，令人相當不捨，後經送醫情況穩定，協會持續服務，直到幾年前綠油精阿伯被送到安養院為止。

另外，協會也曾碰到個案阿嬤住在鐵皮屋內，什麼家具都沒有，衣物及日用品用塑膠製的置物箱堆疊在角落，睡覺就直接鋪草蓆在水泥地上，最後社工送去彈簧床的那天，阿嬤開心的在床上滾了好幾下。獨居的93歲倪爺爺，則是為了節省生活費，一雙夾腳拖用鐵線縫縫補補穿了8、9年。

蔡智全說，協會16年來累計服務1800多個個案，都要靠小額募款，日前頂新和德文教基金會人員來電詢問是否因疫情碰到困難，沒想到不久就捐贈30萬元紓困金。

頂新和德基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會持續關懷協助類似老家協會這類需要紓困的團體，也希望社會大眾能看見這波疫情對中小型社福團體造成的困境，共同關懷。

(中時 )