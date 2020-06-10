竹北市嘉興三街某社區大樓發生女童墜樓案，1名住在9樓的3歲半女童，疑自行打開門在陽台玩耍，不慎墬落到社區中庭地面，送醫急救仍回天乏術。

據了解，女童父母親在案發時外出去接大女兒回家，而三歲半小女兒是在臥室睡覺，父母親以為很快就回家，而未帶小女兒外出，沒想至竟發生墜樓慘劇。

消防局在下午3時26分據報該棟大樓發生墜 案，先教導報案人為墜女童CPR，救護車到場時發現女童已OHCA，送往東元醫院持續急救後仍告回天乏術，警方和鑑識人員到場調查事件發生原因。

(中時 )