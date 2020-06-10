北歐神話近年轟動大小銀幕，不論是漫威電影宇宙以北歐神話為藍本，創作電影中的超級英雄，再到近期影集《諸神黃昏》也在Netflix熱播當中，這回北歐神話將以全新視角再度登上大銀幕！

即將在6月24日（三）在台上映的《超能追緝》，找來《驗屍官》名導安德烈艾弗道夫執導，並由《007：生死交戰》特效團隊打造，描述北歐神話中「雷神起源」的故事，更還斥資610萬歐元（約新台幣2.05億元）製作預算，打造壯觀的場景、科幻的場面震撼觀眾，甚至還在拍片時，把挪威當地的哈當厄大橋（Hardangerbrua）封鎖五天，一度讓當地交通陷入混亂，就連導演的親戚也成為另類的「拍片受害者」，讓他感到很不好意思！值得一提的是，導演也在訪談中透露：「在拍攝本片時，我總是將希區考克的風格視為典範！」也讓人更加期待這部將在端午連假上映的懸疑科幻強檔大片。

票房名導安德烈艾弗道夫，2010年推出偽紀錄式劇情長片《追擊巨怪》出道，並在日舞影展首映後引發國際關注，甚至讓他因此獲選「2011年度十大必看導演」。而他之後推出的兩部恐怖片《驗屍官》與《在黑暗中說的鬼故事》，同樣叫好叫座。在拍完怪物片與恐怖片後，他這回挑戰從未嘗試過的懸疑奇幻類型，並重返故鄉挪威進行拍攝，傾力打造北歐神話中「雷神起源」的故事。尤其全片斥資610萬歐元（約新台幣2.05億元）製作預算，並由《007：生死交戰》特效團隊傾力打造，試圖創造一個與傳統超級英雄電影完全不同的壯觀世界，並在劇情中融入推理與懸疑元素，讓他在訪談中透露：「我總是將希區考克的風格視為典範！」

為了拍攝這部超能鉅作，劇組把挪威當地的哈當厄大橋封鎖整整五天，一度讓當地交通陷入混亂。對此，導演也不好意思地說：「我們在橋上拍出許多壯觀場景，還有許多直升機的動作場面，非常有趣。只是我的親戚朋友不這麼想，他們都因為過不了橋而感到十分生氣！」

(中時 )