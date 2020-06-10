內視鏡取石術可深入膽胰道接口，將開口拓寬並撈出膽管結石，可讓病人避免手術痛苦，縮短術後恢復期。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣80歲李姓老婦患有糖尿病、高血壓、高血脂及C型肝炎，過去曾接受膽囊與甲狀腺切除手術，因此平日裡定期在公館診所追蹤及服藥，但日前連續多日上腹脹痛、食慾差、全身虛弱，經診所檢查發現有嚴重的肝功能異常，懷疑為阻塞性黃疸，幸經轉診至大千醫院接受治療，已恢復狀況良好、順利出院。

李姓老婦接受公館診所家醫科醫師賴政埼檢查，透過電腦斷層掃描顯示，發現一顆將近1公分大的結石卡在總膽管末端，導致膽汁流動不順，滋生細菌造成膽管炎。經轉診至大千綜合醫院，由大千肝膽腸胃科醫師林裕鈞進行內視鏡取石術，順利恢復老婦健康。

林裕鈞說明，內視鏡取石術全名為「逆行性胰膽道內視鏡取石術」，是讓病人吞入特殊設計的胃鏡，在X光的導引下，從十二指腸的膽胰道接口處深入微創器械，將開口拓寬撈出膽管結石，重新暢通膽管，根治膽管炎和阻塞性黃疸。

院方指出，內視鏡取石術可讓病人避免手術的痛苦，且縮短術後恢復期，讓病人早日回歸正常生活。李姓老婦並在公館診所進行後續追蹤，順利恢復健康。

(中時 )