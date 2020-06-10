大甲鎮瀾宮媽祖預計11日晚間起駕、進行9天8夜遶境活動，沿途將經過龍井、大肚、烏日到彰化、嘉義，烏日警方嚴陣以待，將針對媽祖鑾轎行經路線管制交通，警方強調，屆時會採調撥路線及封路方式，也將出動「掃炮神爪2.0」清理沿途鞭炮。

今年受新冠肺炎疫情影響，大甲媽祖出巡遶境時間延後至6月，且廟方本周一才宣布、周四晚間就要起駕，警方表示，許多信徒來不及請假隨行，再加上廟方推行線上遶境的方式，預估沿途信眾應較往年減少許多，鑾轎行進時間也會加快。

以此時間推算，警方將於12日清晨5點開始管制龍井、大肚區沿線交通，直到傍晚6點，管制方式包括從大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段、將實施彈性調撥車道，沙田路六段與中山一路口至沙田路四段與龍井中油加油站、及沙田路二段與自由路口至沙田路一段與興和路口中間路段則實施人車分道。

此外，警方也規畫於大肚區沙田路二、三段及龍井區沙田路四段與中華路口、沙田路六段與向上路七段路口實施封路管制，屆時車輛分別需繞道自由路或中華路。

烏日警方強調，為避免信徒燃放鞭炮引發意外事故，特別組成「防爆小組」，屆時將出動「 掃炮神爪2.0」將堆放太高的鞭炮推平；此外，今年因《刑法》150調修法完成，聚眾滋事者將改為公訴罪，轄區派出所這幾天忙著通告宮廟約束信眾，盼不要發生滋事或搶轎情況。

(中時 )