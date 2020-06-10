遠傳電信（4904）10日公佈5月自結合併營收63.71億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.15億元與7.6億元、每股盈餘（EPS）0.23元，年成長率達0.7%。

累計至今年5月，遠傳合併營收319億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為116.08億元與36.45億元；自結稅後每股盈餘（EPS）為1.12元，已達成全年度財測目標45%。

遠傳布局5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力效益持續顯現，累計至今年5月，新經濟營收年成長率達29%，資通訊業務營收年成長幅度達67%，其中雲端服務營收較去年同期增加124%、物聯網收入年成長率高達416%。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健，全力衝刺5G網路佈建，領先全台透過高空無人機搭載5G通訊測試儀器，360°優化高樓層網路通訊品質，讓5G基地台建置一步到位，全面加速5G開台進程，暑假將以「吃很好、吃很飽、多元豐富」三大特點開台，滿足消費者對於5G的期待。

另外，遠傳投入5G發展之餘，積極攜手產業夥伴，推出多元創新的娛樂服務；遠傳friDay影音加速推動5G影音發展，攜手The Wall投入娛樂自製內容；更與5G服務領導業者韓國電信（Korea Telecom，KT）深化5G合作，直播5G影音內容「KT Live Stage」，為5G開台暖身；因應5G數位匯流浪潮，遠傳攜手中嘉bb寬頻、TBC台灣寬頻，推出包辦行動上網、光纖上網、數位有線電視服務的「一費三享」資費，為市場最豐富的數位匯流方案。未來將持續透過與領導品牌策略合作，豐富消費者的5G生活。

(工商 )