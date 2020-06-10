法德藥（4191）公告5月營收1,791萬元，交出年成長213.09％、連續第三個月創歷史新高佳績。累計1-5月營收7,348萬元，年增409.54％。公司旗下重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片（Quetiapine fumarate ER tablet）（商品名：代思）於中國市場出貨穩定成長。

法德藥表示，除了喹硫平緩釋片外，3月底取得美國藥證的美托洛爾緩釋片也即將開始貢獻營收。

此外，大陸子公司佛山德芮可製藥在去年3月獲中國藥監局（NMPA）註冊批文申請受理之琥珀酸美托洛爾緩釋片。

根據統計機構數據顯示，其在中國公立醫療機構的年銷售值約13億人民幣，需求量約6億片，目前除了原廠藥貝他樂克O（阿斯利康）以外，並無任何學名藥銷售。受惠中國藥改推行藥品一致性評價、中美雙報、優先審評等新制，琥珀酸美托洛爾緩釋片可望為法德藥繼富馬酸?硫平緩釋片後，再次藉由中美雙報之方式，爭取中國首仿藥證契機。

(工商 )