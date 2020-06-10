摩斯漢堡（安心食品）於6月份推出一系列SNOOPY合作套餐加價購活動，迴響熱烈並引起小大朋友珍藏，眾多摩斯粉絲反應收藏SNOOPY商品還不夠，想和可愛的史努比一起拍照留念，為此摩斯漢堡加碼推出全台30間SNOOPY拍照牆，共有三款趣味的拍照牆款式，包括SNOOPY校車版、店鋪版及咖啡版。

摩斯漢堡SNOOPY校車版拍照牆，粉絲至店鋪的摩斯站牌跟SNOOPY夥伴們一起搭校車，回味學生時代與好麻吉們通勤的青春歡時光。SNOOPY店鋪版拍照牆，主打摩斯乾淨明亮的店鋪形象，夏日有SNOOPY的陪伴摩斯漢堡更好吃了！SNOOPY咖啡版拍照牆，與知心好友來杯MOS cafe濃郁的咖啡，越喝感情越香濃長存。

6/16起至8/23推出兩項拍照打卡互動活動，讓粉絲們與SNOOPY更貼近，活動一：拍照打卡抽SNOOPY限量商品，至指定店鋪與SNOOPY拍照牆合照，上傳至FB/IG個人頁面Hashtag #MOS好食光、#好想抽到SNOOPY琺瑯杯，即可參加抽獎，有機會獲得已換購一空的SNOOPY摩斯琺瑯馬克杯一組（共3名）。（每組含露營篇/農場篇共2個，參考市售價980元/個，中獎名單將於2020/8/31公告於官網及Facebook粉絲專頁）。

活動二：凡於店鋪出示與SNOOPY拍照牆合照打卡畫面享優惠，出示SNOOPY校車版、SNOOPY店鋪版拍照牆合照打卡畫面，單點冰紅茶（L）或100%台灣冰綠茶（L）現折10元。出示與SNOOPY咖啡版拍照牆合照打卡畫面，單點大杯MOS CAF?全品項現折10元。SNOOPY拍照牆店鋪詳情請至官網查詢。

喜愛摩斯與SNOOPY的朋友們更別錯過，6/10起指定南洋雞腿堡套餐加價199元，即可收藏SNOOPY摩斯疊疊馬克杯乙個（山、海、日共三款）。

(工商 )