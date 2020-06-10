李妍璟10日錄民視《綜藝大集合》，她前陣子因憂鬱症，直播時吐露輕生念頭，引發喧然大波，她表示朋友們都很幫忙，「憂鬱症突然間爆發，醫生說最好是住院，朋友們會來我家，甄莉也把我家鑰拿走，定時問我在幹麻，就怕我一個人。」她提及幼稚園悲慘回憶，當時她在鄰居家午睡，睡醒下樓鄰居大哥哥問她：「要不要喝可樂？」在她搖頭後，隨即撲過來，她抓著鐵門不停掙扎才逃出去。

李妍璟表示：「在我心裡有很多從小被霸凌的傷痕，造就我的個性像刺蝟，所以總是故作堅強來保護自己。」她回憶發病當天狀況，「可能疫情這段時間壓抑太久，剛好又自己生日，突然間分泌不好東西，也可能藥服太久，剛好最近換藥。」她與媽媽也藉由這次機會重新和解，對於當年父親載她騎機車摔下的心結，媽媽也解釋，「雖然當時妳都有小出血，但真的不是故意的。」

李妍瑾誠實面對自己。（源鑛娛樂提供）

李妍瑾坦言工作時不會有憂鬱想法，「我工作時腎上腺素會亢奮，算是帶歡樂給大家，突然憂鬱機率很少。」她也為憂鬱症病患發聲，「憂鬱症被證實是生理病，有些人是後天、是壓力，短暫時間過了就算，這種生理病很像氣喘，會突然來。」她近日走出陰影，不僅積極工作，也做公益直播。

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(中時 )