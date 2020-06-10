台灣生育率持續下滑，2019年的新生兒人數甚至創下62年以來的歷史第2低，讓許多幼教業者心情是戰戰兢兢。不過幼兒美語教材業者寰宇家庭迪士尼美語世界不畏疫情影響以及幼齡人口大幅減少的壓力，在新竹開設了全台第一間實體門市，今（10）日旗艦體驗館正式開幕，不少家長及小朋友前來參觀，也引起幼兒外語學習業界高度矚目。

寰宇家庭副總裁 Thomas Hayton表示，少子化的趨勢的確讓人憂心，不過從實際的銷售業績來看，台灣幼兒外語教材的需求仍然十份殷切。雖然旗艦館不是座落在北高這些人口密集的直轄市，但根據內政部統計，全台各縣市6歲以下的幼兒人口占比，新竹市佔了7.8%，名列全台第一，另外新竹縣也有7.3％，位居第二。因此才選在新竹市的關新路上開設全台第一間實體門市旗艦體驗館，除了提供一個優質的英語學習環境，為家長與孩子增添一處良好的遊憩空間，也使新竹的外語幼教學習資源得到高質量的支持與提升。

業者看好大新竹幼兒教育市場，以俱樂部的型式長期舉辦活動經營外語學習。

前來參觀的家長黃小姐表示，其實新竹受惠於竹科園區吸引高科技人才落地生根，許多家長對孩子的外語教育特別重視，加上行政院推動2030年中小學英語課和部分學科要採全英語授課，屆時更將對中小學的學生形成壓力。而迪士尼美語教材一直是媽媽們在網路上討論的熱門話題，除了內容是孩子們最熟悉的迪士尼卡通人物之外，教材設計主要以0到6歲幼兒為使用對象，結合影片、歌曲、問答、點讀和勞作的組合，讓小朋友從小沉浸在英文學習環境當中，寓教於樂更容易讓孩子自然而然地接受英語。

迪士尼美語世界標榜寓教於樂從小學習，動向備受幼教業界矚目。

另一位家長鄭小姐也說以往迪士尼美語並沒有實體門市可以體驗，很高興現在多了一個親子休閒及學習的好去處。加上新竹市最新落成的關新公園親子共融遊戲場就在旁邊，無論帶孩子在室內讀書或到室外玩都更加方便。

寰宇家庭副總裁 Thomas Hayton認為家長捨得給孩子最好的教育資源，看好台灣市場。

寰宇家庭副總裁 Thomas Hayton表示對於幼兒外語教材的需求趨勢仍然看好，尤其當許多新婚夫妻決定只生一胎，通常也將期望都放在一個孩子身上，因此家長更捨得給孩子最好的教育資源。從小紮根採用生動有趣的教材來學習，讓孩子從小自然而然接受英語，而不是長大再死背英文成為一種負擔，而且在孩子學習之餘也能增加家長的陪伴與互動感，歡迎有興趣的家長帶小朋友一齊前來體驗。

(寶島)