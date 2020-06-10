花縣議員楊華美親自體驗「子宮房」。（羅亦晽攝）

館內衛教道具之一，嬰孩於母體成長過程。（羅亦晽攝）

館內衛教道具之一，超真實仿真電子娃娃，讓懷孕中的新手媽媽們，預先練習如何照顧嬰兒。（羅亦晽攝）

勵馨基金會「Aher性／別教育體驗中心」今日開幕，館內除了提供許多衛教模型，最特別的是「子宮房」互動體驗探索區，要讓孩童、青少年們了解自己出生的地方，房內聽得到胎音，空間溫暖舒適，如同在媽媽的肚子裡，模擬如何從媽媽的產道溜出來的感覺。

勵馨基金會花蓮事務所，今日上午舉辦「Aher性／別教育體驗中心」開幕活動，花蓮縣政府社會處副處長陳加富、花蓮縣政府教育處督學游淑靜、花蓮縣議員楊華美、勵馨基金會執行長王玥好等人出席開幕儀式。

勵馨花蓮事務所主任朱慶萍受訪時提到，當今的台灣普遍性教育、性別平等教育相關知識不足，性教育、性別平等教育應在成長過程中，有脈絡地灌輸觀念，沒有什麼是不能談的，與其讓孩童上網隨意搜尋資料，不如開放性地討論，讓孩童直接了解正確的性觀念。

她也強調，勵馨基金會不想只做預防教育，而是要透過全面性的教育，讓孩子們更加認識、了解自己的身體，並能夠對自己的行為負責任，進而降低未成年未婚懷孕媽媽的比例。

「Aher性／別教育體驗中心」斥資百萬元修建完成，其中A代表Autonomy（獨立）、H代表Health（健康）、E代表Equality（平等）、R代表Respect（尊重），即「每個人是健康獨立的個體，在性別與關係中，應受到平等且尊重的對待」，歡迎各中小學校、家長們帶領孩童一同參觀，建立新的知識。

(中時 )