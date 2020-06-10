高雄市長韓國瑜遭罷免將解職，民眾黨主席柯文哲今於黨政會報討論高雄市長補選事宜，據轉述，會中決議組成「高雄補選工作小組」，成員包含正副秘書長謝立功、陳建璋與立委蔡壁如、張其祿，徵詢可能的人選。此外，黨內也將盤點3為設籍高雄、具知名度的人選，包括親民黨議員吳益政、高雄總服務處主委馮啟彥、黨團副主任柯昱安等。柯文哲離開黨團時面對媒體提問，笑指柯昱安「他戶籍在高雄」。

民眾黨發言人蔡峻維會後轉述，今天會中主要討論成立高雄市長補選工作小組，負責徵詢可能的人選，條件不設限，無黨派限制，與無黨籍合作或跨黨派合作也是選項之一，以盡量凝聚更多力量為主。

據與會人士透露，會中先盤點具知名度且設籍高雄的民眾黨員，包括馮啟彥及柯昱安；黨籍不分區立委蔡壁如、張其祿因有現職，不列入考慮；至於若要與親民黨市議員吳益政合作，希望加入民眾黨或以無黨籍身分應戰。

該名黨務人士表示，目前除先盤點黨內人選外，不排除與其他政黨合作，會先看國民黨如何出牌，如果國民黨自推人選，且堅持以國民黨籍參選，合作空間將非常小。

蔡峻維強調，現在還在徵詢討論階段，柯文哲沒有特別屬意的人選，也沒有確切的人選，民眾黨是否自行推人還不確定。

(中時 )