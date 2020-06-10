雲朗觀光集團旗下雲品（2748）受惠台灣疫情趨緩，帶動國人旅遊、餐飲消費力道緩步回升，2020年5月營收觸底反彈達46.42％。展望後市，隨著國旅需求逐漸回溫，配合後續振興三倍券、安心補助陸續上路，看好住房及餐飲業務動能可望持續回升。

雲品公布2020年5月自結合併營收0.79億元，雖較去年同期1.79億元減少達56.01％、創歷史次低，但已較4月0.54億元新低反彈46.42％。累計1～5月合併營收6.32億元，較去年同期10.06億元減少37.16％，為近3年同期低點、仍創同期第3高。

雲品表示，隨著國內疫情趨緩、防疫措施鬆綁，促使民眾出遊及外出消費意願增加，帶動雲品5月住房、餐飲業務營運動能逐步回溫，加上適逢勞動節連假及母親節檔期，日月潭雲品住房率、平均單價同步升溫，與台北君品首度合推頂級住房專案，亦挹注營運動能。

展望後市，隨著國旅需求逐漸回溫，加上政府陸續推出振興補助方案，雲品預期風景區飯店住房率回升速度有望較市區飯店明顯，而台北市則因國際旅遊尚未開放影響，短期內尚未能復甦。

雲品指出，目前日月潭雲品周末假日住房需求明顯增加，迄今6月周末假日平均住房率達8成、端午連假已逾9成，暑期周末假日亦回溫達7成。以目前消費者訂房速度預期，6月與暑期有機會繳出更好的住房業績、並有機會持續提升。

對於安心國旅補助方案及「振興三倍券」將自7月起陸續上路，雲品認為將有助於刺激餐飲、住房及國旅消費快速回溫。雲品與雲朗亦推出振興券，可將三倍券放大為五倍券，盼能有效刺激餐飲消費與住房回流。

雲品表示，日月潭雲品、台北君品等住房訂單，以及館外餐飲業務的頤品與「君品Collection」宴會平台訂單，有望隨著端午連假、振興政策方案陸續上路，推升整體接單、訂單認列需求，目前遞延訂單已陸續於下半年逐步認列。

此外，雲品因應市場趨勢，積極拓展非傳統宴會場地的「君品Collection」宴會平台業務，目前國內外合作業者已達46個，帶動接單在疫情逆風中逆勢成長，累計已有超過250場宴會待辦理，能見度直達明年。

雲品審慎樂觀預期，宴會市場有望在第四季稍微回溫，將持續新增合作據點、進一步優化平台功能，規畫添加線上即時報價、預訂等功能，使各據點預訂狀況更透明化，預計最快年底可進入「君品Collection」2.0階段，挹注雲品未來營運更上層樓。

(時報資訊)