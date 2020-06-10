日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂(6227)今日公告5月合併營收7億元，月增3.4％，年增9.1％，主要在於資料中心及雲端服務相關應用產品出貨量持續成長，加上東南亞國家陸續解封，客戶拉貨力道明顯回溫。

茂綸表示，近期全球新冠肺炎疫情延燒，推升遠距辦公會議、線上教學及家庭娛樂等雲端服務市場快速成長，帶動資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統(HPC)需求持續增溫，公司相關產品線在雲端運算及網路傳輸相關的高階解決方案出貨量均有明顯提升。

根據Cisco預估，2016-2021年全球資料中心流量的年複合成長率可達25％，而全球超大型資料中心數量建置明年將可達到628座，年成長率約15%，可見全球資料中心軟硬體市場成長動能十分強勁，茂綸深耕網路通訊傳輸及資料中心運算等領域超過10年，將可望持續受惠此波全球雲端服務商機。

茂綸進一步表示，5月合併營收月增率及年增率均維持正成長，除了資料中心需求強勁外，亦受惠越南、馬來西亞、泰國等東南亞國家逐步解除封城令，上下游產業供應鏈逐步恢復正常，以目前訂單狀況來看，下游系統大廠客戶的拉貨力道持續回溫，上半年營運可望維持穩健成長。

此外，茂綸第2季開始推出的大型商用AI自動清潔機器人，預估今年內可望貢獻營收獲利表現，將持續與其他軟硬體及系統整合廠廠商合作開發人臉辨識、AI機器人、智慧監控、物聯網、自駕車等高階終端應用產品，期逐步從IC通路商轉型為軟硬體及服務全方位整合方案供應商。

(時報資訊)