佳世達(2352)旗下專業螢幕品牌BenQ推出旗艦專業攝影螢幕SW321C，以獨家數位紙技術領先業界，一上市即獲得攝影界的奧斯卡TIPA (Technical Image Press Association Awards, TIPA) 評鑑為2020年度最佳專業攝影修圖螢幕。

涵蓋軟體與硬體的技術突破，BenQ SW321C的獨家數位紙技術，搭載BenQ高擬真輸出輔助軟體Paper Color Sync，配備友達首發問世的A.R.T (Advanced Reflectionless Technology) 面板，為數位典藏、攝影等高階專業人士，提供無可比擬的高度擬真輸出效果與後製效能，建議售價5萬9900元。

BenQ SW321C的獨家數位紙技術，以BenQ研發的高擬真輸出輔助軟體Paper Color Sync軟體與A.R.T面板2項技術為基礎，為影像工作者帶來高效率的解決方案。

配備領先業界的A.R.T面板，BenQ SW321C於面板表面覆蓋最新特殊抗反光技術塗層，大幅降低90%的螢幕反射率，搭配獨有超高密合遮光罩減少螢幕眩光，使螢幕呈現更近似紙材的反光效果，即讓螢幕所見影像，更接近實體樣貌。

以光澤度數值來比較(單位gloss)，相較於於市面上一般霧面面板均值15.53與半亮面紙材均值1.13，A.R.T面板光澤度均值為極低的0.47，優質表現更能降低使用者在修圖時，受到光線影響而誤判顏色程度，即讓螢幕所見影像，更接近實體樣貌，確保後製出來的作品能真實帶來使用者想要傳達感受。

對於影像工作者來說，每減少一次輸出，就能縮短後製時間，也是降低成本的最佳方式。為此BenQ SW321C特別開發出Paper Color Sync軟體，內建市場知名大廠亮面、半亮面及霧面紙質參數，只要事先於輸出作品前，將色域、印表機型號與紙質輸入至軟體設定中，SW321C能夠在影像、電腦與印表機之間做色彩設定同步，讓使用者可以在螢幕上閱覽輸出後的作品呈現，一次輸出完美作品，大幅降低使用者的工作時間與成本，帶來化繁為簡的極致。

除此之外，BenQ SW321C符合AQCOLOR獨家色彩調教技術，擁有99% Adobe RGB、95% DCI-P3、100% S RGB/Rec.709，並Delta E ≦2優於市場標準的表現，獲得國際色彩權威Calmen、Pantone的雙項認證。

在影像表現上也支援HDR/HLG規格，可幫助數位典藏、攝影後製、專業輸出等高階專業工作者單位不需另外設定參數進行作業，有效優化使用者的工作效率，符合專業型市場的高規格標準。

(時報資訊)