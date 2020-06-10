韓美兩軍近日實施導彈防禦系統整合及聯動演習，這是否與韓軍加入美國的導彈防禦系統（MD）有關引發關注。

韓聯社報導，南韓國防部長官鄭景鬥10日召開全軍指揮官會議時表示，定於上半年的韓美聯合空軍戰備訓練和韓美導彈防禦系統整合及聯動演習已正常實施。據國防部和聯合參謀本部消息，韓美兩軍近日假設北韓發射導彈的情況進行交換情報聯合攔截的演習。

演習以韓國彈道導彈作戰控制所（AMD-cell）和駐韓美軍愛國者導彈防禦系統作戰控制所（TMD-cell）為主進行。韓軍、駐韓美軍及美軍檢查整合地面、海上、空中攔截手段的反導作戰方式。

政府消息人士表示，北韓已研製下降段上拉（Pull-up）的近程彈道導彈，實戰部署在即。此次演習旨在建立韓軍和駐韓美軍共同攔截北韓導彈的一體化系統。

有觀點指出，此次韓美兩軍實施的導彈防禦系統整合及聯動演習或是為了加入美日導彈防禦系統。一位韓軍人士則表示，這是韓美兩軍為了共同應對北韓導彈進行的演習。

(中時 )