漁船筏加入環保艦隊，除了力行垃圾不落海外，還能協助清除海洋垃圾，漁民除了可兌換民生用品外，還有獎金可領，一舉數得。（莊曜聰攝）

南市環保艦隊現有300艘，將擴大招募歡迎有意願漁民加入。(莊曜聰攝)

守護海洋環境，清除海洋廢棄物，台南市政府引進民間力量，在2017年成立環保艦隊，全市約1600艘漁船筏中有300艘加入，除了落實垃圾不落海外，也協助清除海洋垃圾，海廢資源回收逾2.8公噸，為提升清除海廢動能，環保艦隊將擴大招募南市溪北的漁港船隻加入。

南市府農業局漁業科與環保局10日在將軍漁港舉行環保艦隊招募活動，向漁民宣導取之於海更要善待海洋的觀念，從事漁業工作人員及船隻，只要自願配合帶回產生的垃圾，並協助打撈海漂垃圾、執行垃圾分類及資源回收、維護港口環境及共同守護海洋者，就是環保艦隊的一份子。

農業局漁業科長吳國霖表示，漁民靠海維生，只要海洋環境愈乾淨，海洋生態愈豐富，漁民就不怕沒魚貨捕撈，相對地才有錢賺，如果沒有廢棄漁網等海洋廢棄物，就不會造成漁具、引擎推進器破壞，直接影響航行安全，出海作業不丟垃圾並協助清除海廢，一舉數得。

配合海洋保育署計畫，南市府擴大環保艦隊規模，同步推動環保艦隊兌換獎勵機制及評比計畫，根據海廢重量累積點數，可兌換衛生紙、牙膏、洗衣精、洗碗精等等民生用品，評比最優秀者還能獲得獎金、禮券。

有意願的漁民可向農業局漁港所、環保局、南市、南縣區漁會報名，環保局也在安平、四草、下山、青山、將軍、北門及蚵寮等7處漁港，提供定時定點垃圾清運及資源回收兌換服務，包括廢棄漁網具、棉繩、鉛塊、塑膠瓶、鐵鋁罐等都能回收累積點數。

(中時 )