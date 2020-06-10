港星馮盈盈是2016年香港小姐冠軍出身，更因此進入演藝圈，然跟她清甜可人形象相反，馮盈盈言行嗆辣，被封為「粗口港姐」，在她主持的節目中，也秉持這樣的風格，最近跟校花網紅大聊陪睡價碼，沒想到行情被完拜，讓她超挫折。

馮盈盈邀請巨乳網紅「波波」黃凱儀來上自己的節目《後生仔傾吓偈》，兩大正妹竟在節目中討論起陪睡價碼，原來是他們不時會收到「開價私訊」，波波鬆口最高有人開過1小時5位數的價格，而且還沒指定的任務，「說可以陪他搭巴士過東隧道就好」，因為塞車至少塞半小時，只是想有跟她共處的時光而已。

馮盈盈聽了表示，自己也有收過男性網友私訊問過夜價碼，但對方只願出港幣500元(約台幣2000元)，因此雖然這件事她們都沒接受，但聽到波波的5位數報價後，坦言受到打擊，自嘲「平平都是5，為何波波是5位數，我是500」，信心大受打擊，但表示其實也是有被「青睞」過，曾有金主開20萬港幣(約台幣80萬)邀她伴遊。

(中時電子報)