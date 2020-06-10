一樣的台灣，在不同時代的畫作中有什麼不同風貌？兩代人記憶又有何不同？順益台灣美術館創辦人林清富的收藏，包括陳澄波、郭雪湖、李梅樹、陳進等前輩藝術家筆下的台灣，而女兒林純姬起心動念設立美術館，也是因為一幅畫，讓她感觸回憶與畫作中的時代變化。

順益台灣美術館二樓的常設展，展出影響台灣畫壇深遠的12位藝術家人物，包括將「近代西洋美術」觀念及技法傳入台灣的石川欽一郎、鹽月桃甫；享有「台展三少」美譽的郭雪湖、陳進、林玉山及前輩畫家倪蔣懷、李梅樹、顏水龍、廖繼春、李石樵、陳植棋、許深州，其中6幅更為台北市指定一般古物。

憶及收藏之初，拜林清富之父林迺翁長年贊助三峽祖師廟所賜，李梅樹雖向來不賣畫，但林清富第一次求畫，他便破天荒答應並特地挑選《海上晨㬢》。林純姬看父親自收藏的郭雪湖《淡江群舟》、顏水龍《蘭嶼》、廖繼春《豐原風景》中，也不只是收藏畫作，亦是收藏台灣，並思念著曾帶著他遍遊台灣的已故雙親。

在國外讀書、教學多年的林純姬，返台後接班父親的事業，卻在辦公室中認不出翁明哲的《碧潭之夜》，畫面中的五光十色竟是小時候熟悉的碧潭，而她印象中的碧潭，則仍是黃國隆筆下優雅寧靜的《碧潭》，讓她也開始思考將收藏對大眾公開，讓更多人看見台灣的歷史記憶。

將《順益行》這棟老建築打造為美術館，亦是將74年的老建築賦予新意，建築師胡宗雄以立面改造最明顯的西洋柱飾為例，是以翻模後灌GRC（水泥＋玻璃纖維）材料完成，運用現代的材料語彙，讓老建築呈現更現代又具傳統街屋精神的新樣貌。

(旺報 )