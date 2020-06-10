台灣世界新聞傳播協會10日公布縣市施政滿意度大調查，台南市長黃偉哲施政滿意度高達80.5％，其中治安狀況及醫療衛生等2項指標的滿意度都拿下第一；環境保護、教育品質及防制新冠肺炎相關措施則排名第二。黃偉哲感謝市民督促，並期許團隊再接再厲，為市民營造更好生活品質。

民調顯示，台南市民對黃偉哲就任以來的施政表現，21％感到非常滿意，59.5％還算滿意，合併整體滿意度為80.5％；不太滿意及非常不滿意合計為8.2％；另有11.4％未表態。

在治安狀況滿意度方面，台南市在6都勇奪冠軍，感到非常滿意及還算滿意分別有21.4％、64.5％，整體滿意度為85.9％；不太滿意及非常不滿意者合計8.6％；另有5.5％未表態。

同樣拿到6都第一的醫療衛生滿意度，非常滿意有27.5％，還算滿意63.7％，合計高達91.2％的滿意度；不太滿意及非常不滿意僅有5.3％；另有3.5％未表態。

值得一提的是，台南市在防制新冠肺炎相關措施獲得89.4％的滿意度，其中有38.0％非常滿意，51.4％還算滿意，高達近9成的防疫滿意度，也讓幾個月來都無法休息的市府基層及醫護人員感到欣慰。

市府表示，對於民調結果滿意度高的項目，市府不會因此自滿，反而會以更高標準自我要求；至於滿意度較低的部份，也將深自檢討原因，深入瞭解市民需求，秉持謙卑態度做好每一項工作。

台灣世界新聞傳播協會公布的縣市施政滿意度大調查採電話隨機抽訪問，依台南市20歲以上性別、年齡、行政區比例進行加權調查，訪問日期為2020年4月20日至5月13日，有效樣本為812人。抽樣誤差方面，95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。

(中時 )