網路生活平台數字科技（5287）公告5月營收1.29億元，月增4％、年增4％，主要是受惠591房屋、8891汽車及8591寶物交易，5月營收皆較去年同期成長，推升數字科技5月營收雙升。展望下半年，數字科技表示，隨著台灣疫情趨緩有條件解封，房市、車市逐漸回溫，加上暑假遊戲產業旺季即將來臨，公司正向看待全年營運表現。

受惠台灣疫情趨緩可控，房市信心回穩，數字科技表示，憑藉大數據精準媒合交易雙方，帶動591房屋交易，中古屋租、售刊登成長，且隨著國內本土案例幾乎保持零確診，台灣車市也逐漸回溫，5月份車市繳出3萬3,528輛掛牌數，月增率8.8％，加上防疫期間，民眾宅在家玩遊戲，多款遊戲暢銷下，推升台灣591房屋交易、8891汽車交易及8591寶物交易，5月營收較去年同期分別成長9％、5％及8％，激勵公司5月合併營收創今年度新高。

國內新冠肺炎疫情趨緩、防疫措施逐漸解封，政府推出振興三倍券，數字科技表示，將全力配合政府振興經濟目標，並感謝數字科技員工防疫期間的配合與辛勞，特別發放防疫慰勞獎勵金，為員工帶來小確幸，並藉此刺激買氣，帶動經濟景氣循環。

另外，數字科技也表示，配合政府將於7月所推出之安心旅遊國旅補助方案，數字科技亦將原預計規劃之國外員工旅遊轉換為國內旅遊補助金，望員工在疫情危機逐漸降緩之餘，進行國內深度旅遊以放鬆身心並藉此對國內觀光景氣產生正向作用。

展望下半年，隨著台灣疫情趨緩有條件解封，數字科技持續擴大與線下服務廠商的合作，展現站台「媒合」的影響力，增加仲介、業代及銀行等線下合作廠商的服務機會，將591房屋及8891加深服務強度，隨著房市、車市逐漸回溫，加上暑假遊戲產業旺季即將來臨，591、8891及8591營收可期，加上新創平台持續增加知名度，公司正向看待全年營運表現。

(工商 )