光磊（2340）預計本月16日召開股東常會，在股東會之前卻狀況連連，除了先前爆發經營權之爭以外，今日股東聯盟更召開記者會，公開反對光磊辦私募，並質疑該筆私募的合理性，公司派與市場派在股東會前各自動作頻頻，讓投資人霧裡看花。

光磊董事會於上月5日通過辦理以6,000萬股為上限的私募及特別股一案，並提請今年股東常會通過，以光磊目前股價21.7元計算，倘若足額發行，估可募得13億元資金，若由同一大股東全數吃下，則對光磊持股將達13.67％，成最大單一股東，然而該筆私募還在紙上作業，連股東常會都還沒有通過，就引爆公司派及市場派之間的紛爭。

以大三得光電為首的光磊股東聯盟今日下午聯合召開記者會，聲明反對立場，質疑光磊過去經營穩健，如今董事會不思考如何照顧辛苦的從業同仁、維護股東權益，回饋社會，卻啟動不透明、不合理之私募增資，嚴重傷害股東及員工權益，呼籲全體股東及光磊同仁們一起反對私募。

股東聯盟質疑，私募毫無合理性及必要性，依光磊董事會決議公告，本次私募將以股價之均價打八折定價發行之外，還需支付2～5 ％的高額利息給予私募之特定對象，嚴重不合理。

股東聯盟呼籲日亞化學、國泰人壽等大股東及所有股東們，一起反對這項不合理的私募案，保障員工福利，捍衛股東權益。

光磊是日本日亞化少數在台入股的公司，目前持股比率達5.88％，並掌握兩席董事席次，光磊董事持股約6.7％，而大三得光電及其他主要小股東合計持股20％，足以爭取光磊董事席次。

(工商 )