台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556），10日公佈今年5月合併營收4,833萬元，創下歷年同期新高記錄，並比去年同期的3,584萬元，大幅成長約35％，累計2020年1到5月合併營收2.16億元，也同創歷年同期新高，比去年同期成長約14％。

旭然指出，隨著亞洲與歐美地區，疫情干擾逐步受到控制，加上各國持續推進5G計畫，帶動半導體產業加速先進製程投入、與產線升級，旭然的工業過濾產品訂單，有望帶動集團整體營運良好成長動能。

展望2020年第二季，旭然抱持審慎樂觀看法，持續看好半導體暨電子、食品飲料及化學等產業主要客戶的備貨需求，整體訂單能見度，仍保持3個月水準。

旭然指出，目前打摺型過濾濾心、熔噴濾心等產線，已啟動三班制生產，以因應訂單需求，而UV紫外線殺菌機台，也在2019年取得記憶體大廠美光、半導 體封測廠日月光的產品測試認證，至於越南新廠，有機會於今年第三季中上旬完成生產設備進廠組裝測試，維持今年第四季投入生產的目標。

(工商 )