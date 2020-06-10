富邦媒（8454）10日公告5月營收合併營收約55.4億元，年增37.3％，營運維持優異表現。累計1～5月合併營收約新台幣254.7億元，較去年同期成長30.5％，再締歷史同期新猷。

富邦媒表示，momo網路購物5月份營運表現再寫歷史同期新高，年增達44.6％，且已連續四個月超過全公司營業額占比9成，其中，行動購物業績年成長57.3％，占網路購物業績佔比達70.9％。五大品類持續保有雙位數成長，其中3C家電年成長54.4%、健康休閒年增48.4%、居家生活年成長42.6%，成長幅度分居前三名。

5月上旬在「母親節」檔期的催生下，品牌按摩商品銷售表現不凡，包括tokuyo、FUJI、OSIM等「按摩椅」最受青睞，而自去年中市場熱門新品「按摩槍」也成為今年母親節檔期送禮的新寵兒，如身受名人推薦Hyperice、YOULISN及GOLDEN FOX等品牌買氣超夯。

另外，宅商機持續發酵，除了電玩熱門話題商品任天堂switch與動物森友會搶購熱潮推升買氣外，momo書店圖書於5月份業績成長突破1.5倍，再創歷史新高。而5月份全台天氣明顯變熱，「涼夏商機」看俏，如冷氣、風扇、涼夏寢具皆為民眾鎖定採買的商品。

6月迎來年中最大購物盛事，momo自6月10至6月17首波推出《618年中狂歡慶》暖身活動，「八大品類日」集結站內百大品牌，祭出數萬件商品下殺5折起超殺優惠。天天五個時段09:08、12:08、15:08、18:08、21:08，總計狂撒千萬紅包，100%中獎率，最高送999元momo幣。

618年中慶活動將集結30家銀行，如台新銀行、永豐銀行、國泰世華、玉山銀行、VISA卡綁行動支付等祭出之優惠，最高回饋上看20%。

momo購物網618暖身慶還有加碼回饋好禮，指定日期不限金額消費可登記參加「下單抽夢幻逸品」活動，6月10、11日下單抽「SAMSUNG三星Galaxy Z Flip摺疊手機」、6月12至6月14抽「Gucci相機包」、6月15日至6月17日下單抽「任天堂Switch+動物森友會遊戲片」等熱燒商品。

momo電視購物也推出《搶金大作戰》為618助陣，6月份於momo 購物台、購物台APP、型錄、購物網(電視購物館)，消費一件不限金額即可參加「momo幣3萬元」抽獎活動。6月14前於momo購物台APP、momo購物網(電視購物館)消費滿8,000元送「啤酒/飲料派對機」，消費2件商品滿13,800元送「澳洲Cooksclub水果冰淇淋機」。

(工商 )