侑彤6日舉辦了她人生第一場個人售票音樂會，因為疫情關係大家都擔心票房不如預期，加上侑彤的粉絲大多比較低調，讓侑彤跟公司「挫哩蛋」！還好疫情告緩的「低感染率」，讓粉絲們通通到場支持，侑彤第一場音樂會就擠爆女巫店！演出場地方為了疫情安全，破例「降低票價」改不提供飲品，但觀賞者還是仍須全程配戴口罩，防疫不打烊，在這樣的狀況下還是湧入滿滿來支持的人潮，讓侑彤是又開心又感動，卯足全力表演了15首的全創作作品。

侑彤在演出之前廣邀創作圈好友上線力挺宣傳，當天請來了國中學長廖文強擔任神秘嘉賓，一起合唱《地底三萬呎》，兩人都曾就讀基隆銘傳國中是學長妹的關係，音樂會上聊起學校往事，從學校制服的改變，到福利社美食侃侃而談，廖文強還抱怨現在物價上漲太快，當時才賣25元的泡麵現在已調漲到50元了，害他每次與學弟妹聊天時，只要一講到物價變化就感覺自己好像年齡差距很大，只能苦笑說自己心中不平衡，兩人音樂會上嘻鬧說笑的趣事分享，讓現場歌迷們也同樂其中。

好友許莉潔也到場擊持，兩人開心相聚，又玩又抱相互鼓勵，而日前在IG上和侑彤一起直播的「忒修斯」更是到場相挺，互勉一起往成功之路邁進。侑彤的同門師兄四分衛山哥、虎神哥師妹蔡麗麗等人也都默默隱身在音樂會中，讓她直呼能被大家愛護著很幸福。四分衛山哥謙虛的表示能再次聽到她現場的好歌聲好作品，真的很開心，虎神哥也在一旁勉勵 :『這樣的好聲音，要侑彤千萬要努力保持下去，這樣才能在音樂圈裡更獨樹一幟，創造出與其他藝人不一樣的優勢。』

侑彤開唱，廖文強到場支持。（闊思音樂提供）

侑彤開唱，許莉潔到場支持。（闊思音樂提供）

侑彤開唱，四分衛到場支持。（闊思音樂提供）

(中時 )