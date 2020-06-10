內政部今天公布去年政黨財務申報狀況，其中66個政黨已完成申報，合格率55.9％。但截至6月2日尚有52個政黨應申報補正，其中29個未辦理申報、23個尚待補正，內政部給予1個月的改善期限，並於日前個別通知這些政黨，應於6月底前完成申報及補正，以免受罰。

內政部表示，去年應辦理財務申報的政黨有118個，截至今年6月2日，有89個已提出申報，其中66個合格，合格率為55.9％，仍待補正的有 23個，尚未辦理申報有29個。這次財務申報不合格的23個政黨中，主要態樣包括未使用正確格式之書表、未於製表人及負責人等欄位簽章、未填申報日期及填報數字明顯錯誤等。

內政部指出，為使政黨財務公開透明，政黨有財務申報之義務，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向主管機關提出上一年度財產及財務狀況決算書表；政黨不為申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

(中時 )