前美國駐中華民國大使馬康衛從1966年走馬上任出使台灣以後，亟思有機會實現他加持「顛覆大使」冠冕的願望。於是，1970年4月份，蔣經國那趟美國之行，便是一個千載難逢的機會了。蔣經國的侍從參謀溫哈熊將軍，非常翔實地把那趟驚險的美國之行，作了第一手的記載：

前美國駐中華民國大使馬康衛。(取自網路)

「四月二十四日是一個令人永遠難忘的日子。到達時，我們事先已獲悉有台獨份子二、三十人在飯店前示威，但被拒馬隔開。此時經國先生與周大使走在前面，俞總幹事與我則走在後面。當經國先生走到廣場飯店門口的旋轉門時，突然有一人突破了拒馬，自我的左後方奔到我前面，且開了一槍。其槍聲雖小，但由於他在我的前面，我直覺到不對，立刻從後面抓住他的衣領，此時在我左右兩旁的美國便衣警探便對刺客各擊一拳，他立刻倒下斜角壓在我身上，我們兩人同時倒地，我的手錶與左鞋也都脫落。爾後我立刻爬起衝進旋轉門，看到此時經國先生才剛走進去，我深怕他受傷，但事實上他一點也不知道有人行刺，因為子彈發射時，他剛好走進了旋轉門。

《紐約時報》對於黃文雄（右圖中）刺蔣案的報導。（摘自網路）

刺蔣案主角鄭自才開畫展，高雄市長陳菊專程前往祝賀。（李義攝）

之後我與其中一名警探立刻包圍住經國先生，並保護他直赴宴會廳，而門外的刺客黃文雄已被另一警探制伏，黃的親戚鄭自才從人叢中跑出來欲援救他，也被逮捕。我們上樓未幾,警探將行刺的手槍拿來給經國先生看，那是一把意大利巴瑞特(Baretta)點二五口徑的手槍，因為子彈發射時僅擊中一片旋轉門，正好那一剎那經國先生隨著旋轉門而轉向，以致子彈並未擊中經國先生，因而平安無事。」

1979年1月1日，我駐美最後一任大使沈劍虹偕夫人搭乘華航班機返抵國門。（本報系資料照片）

經國先生這畢生的第五趟訪問美國行程，竟然險逢不測，當年便有新聞媒體提出了所謂「兩大謎團」之說。第一個謎團，包括台灣當都敏感的感受到華盛頓與北京的關係，超乎尋常的親密，而美國與台北的關係卻明顯地趨於疏離。明眼人早有預感，華府與台北的關係終將歸於沉寂。但令人納悶的是，蔣經國1970年4月這趟美國之行,居然迥異於往昔四次訪美行程受到的禮遇規格，出乎意料地受到了等同於國家元首級的儀式款待。誠如國民黨當局最後一任駐美大使沈劍虹的回憶：「蔣副院長於四月二十二日抵達華府展開四天正式訪問。他受到相當於接待外國政府首長的禮遇：安德魯空軍基地的軍禮歡迎、下榻布萊爾賓館、與副總統安格紐茶敘、會晤國務卿羅吉斯與國防部長賴德、與國會領袖共進早餐,最重要的是與尼克森總統的會談與會後的白宮正式晚宴。」

沈劍虹為究竟蔣經國這趟訪美何以受到如此隆重歡迎的這一謎團，提出了十分合理的解釋，他說：「尼克森入主白宮剛過了一半，他決定要國務卿羅吉斯出面，邀請當時擔任行政院副院長的蔣經國先生正式訪問美國，這是尼克森新亞洲政策的一步行動。回想起來，1970年代初期的這次邀請，可以說是尼克森向他在中華民國的友人道別的一種方式。」

美國前總統尼克森(Richard Milhous Nixon)1970年代，因水門案竊聽疑雲被迫下台，圖為1973年資料照片。（圖／取自美聯社）

第二個謎團是，當美國駐中華民國大使馬康衛接到蔣經國將訪問美國的通知後，卻表現出一種「非比尋常」的「熱情」。有人認為在蔣經國動身訪美前，馬康衛卻以先行返美做「妥善安排」的理由，悄悄回美國去「妥為佈置」，而這個「妥為佈置」的結果竟然險些讓蔣經國命喪異邦。馬康衛究竟作了哪些見不得人的手腳呢？雖然迄今美國仍無解密檔案證明其間美國當局或者馬康衛有什麼「不可告人之處」，但這宗刺殺未遂案，卻充滿了令人無法解釋及釋懷的疑點，這恐怕正與馬康衛「妥善安排」真正居心有關。

美國政府中樞白宮。 (新華社)

例如，行刺蔣經國的兩名台獨份子黃文雄(主兇)、鄭自才(從犯)，這兩個人如果是在一個正常國家的正常司法體制下，經過中性超然的審判，兩人犯行明確，必然應該得到司法懲治，但奇怪的是，這兩人都選擇了棄保逃亡，從犯鄭自才後來被引渡回美國，判了5年徒刑。但是那位開槍差點擊中蔣經國的黃文雄，有此一說竟然在「負責出入境工作的幾位外國朋友和台灣老鄉的幫助下,順利在FBI的監視下逃亡。」如果此說可信，美國聯邦調查局的幹員膽敢眼睜睜看著殺蔣經國的未遂犯，逃出美國的國門，假裝沒看見，任由其來去自如,美國特務機關是何居心？能不啟人疑竇嗎？如此明顯縱放，難道正是馬康衛「妥善安排」的一個重點環節嗎？

圖為FBI總部大樓。（圖／美聯社）

一個最大的疑點是，以美國警察、聯邦調查局、中央情報局、職司首長安全的秘情局等各種特務單位，層層綿密監視之下，黃、鄭二人聯手刺蔣，究竟美國特務單位事前知情否？如果事前知情，還讓槍案發生，豈非涉及借刀殺人？如果事後方才知情，却輕縱輕放，放任他們從眼皮下出境離美，美國人居心叵測，亦是難以辯解的！

如果，黃文雄那一槍命中蔣經國，經國先生果真命喪紐約，那麼蔣介石的接班計畫當然立即大亂。馬康衛豈不正可趁此亂局，火中取栗，趁火打劫，扶植一個新的親美政權？馬康衛正可在他臨退之際，臨去秋波，繼之前的韓國政變、緬甸「政績」、與香港「政績」，向白宮交出另一份亮眼的成績單,來換取另一枚閃亮的勛章，為「顛覆大使」的桂冠再增添一顆熠熠發光的珠寶。幸運的是，蔣經國躲過了那槍，與死神擦肩而過。

圖為蔣介石父子合照，這張照片現在掛在南京舊總統府。中共在2002年將南京舊總統府建成「中國近代史遺址博物館」。（圖／新華社）

(中時電子報)