台灣又一私人美術館正式面向觀眾，在林迺翁文教基金會董事長林純姬推動之下，順益台灣原住民博物館-美術分館（順益台灣美術館）10日開館，既是完成熱愛本土美術畫作的美術館創辦人林清富的心願，亦是對台灣歷史記憶的世代傳承。

位於台北市北門廣場周邊，座落於延平南路5號的順益台灣美術館，實為順益關係企業的「起家厝」，即林清富的父親於1947年創立的《順益行》，也飽含了林清富童年時即隨著家人走訪全台的記憶，他曾向女兒林純姬憶及「每年大年初二，就搭著寢台列車南下到北港朝天宮拜拜，沿路玩到台南、高雄，之後還拓展路線到屏東、墾丁。」也奠下了他對台灣風土民情有著格外的情感。

林清富自70年代開始，受台灣藝術界前輩施翠峰的影響，陸續收藏了許多台灣原住民文物及本土美術畫作， 1994年順益台灣原住民博物館率先開幕，2020美術館的開館，在林純姬看來，是林清富一直以來希望將近代台灣美術史上具代表性作品收藏、展示給大眾的心願，「2年前他聽說這個計畫時臉上高興雀躍的表情，到現在還印象深刻。」

甫上任的文化部長李永得表示，自己1個月前還是「報派」部長時即得知順益台灣美術館即將開幕，10日特別出席開館儀式並於致詞時表示，自己曾帶著女兒參觀過順益原住民博物館，且驚豔於私人博物館辦得如此好，表示這正是台灣成功企業家以實際行動，支持、傳承、收藏台灣記憶的美好典範。

順益台灣原主民博物館館長游浩乙也表示，1985年便開始籌備順益美術館，但當年林清富毅然選擇了「弱勢中的弱勢」先成立原住民博物館，但對於台灣本土美術的喜愛與收藏始終如一，於是在十周年館慶時，特別在高雄市立美術館、國家美術館、台北市立美術館都舉辦了私人收藏展。

作為順益台灣美術館顧問，藝術學者黃海鳴表示，林清富的收藏補足了過去台灣美術史的缺塊，「台灣沒有這些作品就沒有實體脈絡」，並指出從藏品中可看出強悍、顏色鮮豔、畫面動感強，筆觸動盪不安的特質，展現企業與台灣藝術創作上共同的勇敢、冒險性格，是為該館館藏特色。

(旺報 )