美食外送平台快速崛起，幾乎成為許多人生活必須，為了解高中生對美食外送平台的看法與使用意願，台中一中語資班學生張庭維、陳真吾透過網路進行調查研究，結果發現有高達近8成高中生每周至少使用一次，而影響學生是否繼續使用的因素主要在於便利性。

張庭維說，美食外送平台在2019年間突然崛起，街頭到處可見到Foodpanda、Uber Eats的外送車，引發好奇，經尋找相關文獻，更印證了台灣美食外送的情況在國外相對少見，決定針對高中生使用情況深入研究、了解。

兩人利用2月8至25日期間，透過網路發送出326份問券給中部地區、16至18歲的高中生，最後共回收有效問券296份，這些受訪者全都是曾經使用過美食外送平台，其中就有高達79％受訪者每周使用約1次、每周使用2至4次者則高達18％。

此調查並發現，高中生使用美食外送平台以購買主食最多、比例達57％，另有34％受訪者購買飲品，且每次消費金額在100至200元間者達51％，他們表示，根據此調查並發現，平台APP的操作是否便利、銷售價格與送餐時間、品質等，是決定是否繼續使用的重要條件。

(中時 )