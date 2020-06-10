美股漲多拉回今晨收跌300.14點，連7紅後止漲下跌，台股早盤以下跌1.12點開出後，隨即一個華麗的轉身，指數迅速由黑翻紅，不甩美股收黑，逕自走揚終場收漲83.05點。蘋果公司股價再創歷史新高，帶動蘋概三王早盤開低後，股價隨即同步翻紅，並同步領漲台股。

台積電昨天舉行股東會，董事長劉德音信心喊話，表示台積電營運展望不變，董事長的掛保證亦助漲台積電今天的股價，終場收漲1.1%，為今天三王中漲幅最高。大立光和鴻海分別收漲0.23%及0.5%，其餘蘋概股則漲多跌少，周二媒體報導，聯發科的天璣系列 5G 晶片組，將要在日本市場開賣。激勵聯發科股價連兩天走高，收盤價站上500元整數關卡，創下自2010年來收盤價新高，並帶動IC族群股價走揚。

高價股漲勢持續發威，祥碩亮燈漲停，信驊收漲逾半根漲停板，其餘如矽力-KY、譜瑞-KY、緯穎皆收紅盤。防疫概念股今天繼續走強，國光生、高端疫苗、康那香、合世、美德醫療-DR、合一、中天、德英皆亮燈漲停。

台股日K已連9紅（連續8天上漲），漲勢似乎略勝美股一籌，主要受到台股企業對未來營運深具信心，加上外資認錯歸隊所致。但後續仍須關注美股走勢，若美股持續走跌，台股無法獨善其身，恐將增加台股下行風險。三大法人現貨買超109億，外資現貨買超102.8億。

以技術分析觀察台股，台股今收一根小紅K，量能略嫌不足，技術指標KD仍在80以上鈍化黃金交叉，台股明天走高機率頗高。

（中華財經台分析師黃世民）

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(中時電子報)