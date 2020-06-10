曾經獲得台灣手沖咖啡錦標賽第5名，並在台北市通化街夜市創業「窗口咖啡」的更生人溫浩棠，也受到新冠肺炎疫情衝擊及分租店家結束營業，差點難以經營，不過，「阿棠」不肯向現實低頭，在更生保護會台北分會協助下申請小額業貸款，另覓店面持續打拚，並改名「25hrs咖啡館」，表示將比人更努力，10日剪綵典禮法務部長蔡清祥親臨加油打氣，同時呼籲民眾，運用即將發放的「振興三倍券」，一起挺更生。

今年32歲的阿棠，年輕時有接觸毒品的荒唐歲月，母親下跪苦勸都沒有用，直到因毒品案入獄，才徹底洗心革面，出獄後決定繼續學習曾經學過的咖啡技藝，完成咖啡夢想，直接追隨台灣知名的咖啡老師當學徒，不斷參加活比賽，以及活動展示教學，累積經驗，終於跟朋友合夥創業「窗口咖啡」，還取得台灣手沖咖啡錦標賽第5名。

全心投入的阿棠在手沖咖啡之餘，近來更投入研究咖啡烘焙，為了尋找理想的咖啡生豆，更前往非洲衣索匹亞考察。先前合作友人拆夥，隔壁店家結束營業，阿棠想擴大規模營業，咬牙支付每月9萬元房租，不過，阿棠的努力敵不過新冠肺炎的衝擊，營業額下降，甚至無法支付高昂的店租。

阿棠的困難，在更生保護會台北分會的協助貸款下，從臨江街的「窗口咖啡」店面，另覓得通化街38巷19號的1、2樓新店面，擴大營業面積，不但可供朋友聚會聊天，還可供企業舉行小型會議，租金每月卻只要5萬元，解除了他的困境，阿棠更將店名更改成「25hrs咖啡館」，就是代表自己每天更努力1小時，要把事業做得更好。

(中時 )