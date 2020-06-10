健保署9日正式公告，8月起89%的醫材都需要因應差額上限調降價格，引起醫界的反彈。前立委、醫師林靜儀在臉書上直言，「悲哀，只能說希望你們知道自己在做什麼」。

林靜儀臉書上發文痛批，健保署砍了健保給付的不夠，連健保無法給付的自費品項也要插手，「齊頭式的平等」無視了醫療專業評估以及品質差異，她反問健保署，「這樣會帶來比較好的醫療品質和發展願景嗎？希望你們知道自己在做什麼」。

林靜儀表示，自己過去在立院一直想推動私人保險給付與健保脫鉤，避免私人醫療保險重疊在健保條件下導致浪費，這也無助病人自費選擇需求，更限制新治療和不同品質衛材的發展可能。她說，「可惜，衛福部最終選擇比較簡單的那條路」。

林靜儀更提到，現在和民眾說多少人因此受惠、可以省荷包會很高興，但幾年前因為「齊頭式平等」造成新的衛材、貴的藥品退出台灣，國內藥廠更因為不符成本所以研發計劃紛紛停滯。

林靜儀諷刺，到時候民眾即使想要花錢用新的、好的衛材也沒辦法，不過，他們也不會記得這是多年前的健保署「德政」搞出來的結果。

(中時電子報)