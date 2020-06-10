財政部今（10）日公布5月稅收統計，5月實徵淨額為2,283億元、年減率為44.1％，較去年5月減少1,802億元。

累計1～5月實徵淨額7,479億元，較去年同期減少1,365億元。

(工商 )

#稅收 #實徵淨額 #所得稅 #千億 #財政部