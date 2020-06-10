網路家庭（8044）10日公告5月營收達35.67億元，較去年同期成長17.23％，寫下歷年同期最高紀錄。網家表示，5月營收攀升主要是受惠於旗下PChome 24h購物夏季家電銷售激增和母親節禮品買氣推升，帶動亮眼佳績表現。網家今年1～5月累計營收173.87億元，較去年同期成長15.45％。

網家表示，以5月來看，B2C網購長期佈局女性經濟顯見成效，女性消費者占比已超過50％，且多以25～44歲年輕族群佔多數。此外，陸續推出行動端專屬優惠及提升使用者體驗，5月行動端占全站流量近70％，帶動業績持續攀升，積極加強創新營銷活動及活潑社群媒體宣傳，與多元品牌結盟產生綜效，有效吸引年輕消費者目光。

網家也表示，旗下i拍錢包也繼續擴增超過18萬店點的使用情境，全新拓展各連鎖通路，以建構PChome生態圈。法人預期，6月有年中慶大檔助攻，將為網家挹注強勁營運動能。

(工商 )