富邦金控2020年5月自結稅後淨利61.84億元，累計今年前5月稅後淨利343.48億元，較去年同期成長44％，每股盈餘(EPS)為3.36元；不論5月單月獲利、年來累計獲利與每股盈餘均居金控之冠。

富邦人壽2020年5月稅後淨利為29.12億元，累計前5月稅後淨利205.71億元，較去年同期成長121％，主要受惠於投資收入成長帶動。今年前4月初年度保費收入（First Year Premium）達437億元，總保費收入（Total Premium）為1,909億元，皆排名業界第二，初年度等價保費（FYPE）前4月則居業界第一。

台北富邦銀行2020年5月稅後淨利17.21億元，核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩定。累計前5月稅後淨利79.40億元。北富銀2020年5月底逾放比率為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為702％。

富邦產險2020年5月稅後淨利4.64億元，較去年同期成長24％，累計前5月稅後淨利22.49億元，較去年同期成長15％。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前5月簽單保費收入較去年同成長8％，市占率突破25％大關，連續38年蟬聯產險市場龍頭地位。

富邦證券2020年5月稅後淨利4.67億元，較去年同期大幅成長171％，獲利成長主要受惠於經紀業務及資本利得成長。累計前5月稅後淨利為9.94億元；另外，富邦華一2020年前5月獲利表現優異，稅後淨利達新台幣10億元，較去年同期成長81％，主要受惠於淨利息收入與投資收益帶動。

(工商 )