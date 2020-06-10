今年英國QS世界大學排名中，台大及北科大都進步，其中一個原因是他們更國際化了。不過學者表示，台灣各大學的國際化，都還停留在多招一點境外生上，但包括國際化師資、國際化校園及國際化期刊等做得還不夠，尚無法吸引世界最優秀的學生前來。

英國高等教育調查公司QS今天發表的「2021世界大學排行」中，台大排第66名，比去年進步3名；北科大則是第488名，首次進入前500大。台大及北科大是台灣今年進步的兩所學校，其他學校不是持平就是退步。

依教育部統計，107學年國內大專校院境外學生人數計12萬6997人，較前一年增5536人或4.6％。台灣各大學推動國際化，在招境外生上有一點進展。

不過今年在新冠肺炎疫情下，政府不讓境外生入境，讓國內大學很緊張。台大校長管中閔就說，境外生不能來台，對學校的影響長遠，他不喜歡老是拿排名來講，但大學的國際排名確實常要算境外學生，如果沒有境外生就是0分。

北科大副校長楊重光表示，北科大這次得以進入前500大，國際化成果顯現是一個主因。過去北科大的國際化主要是老師個人和國外的合作，但這幾年擴大到校與校間的合作，雙方老師及學生有更多交流，並一起進行研究，國際合著論文比例達到21.8％，質量均佳。

楊重光說，北科大外籍老師及外籍生的比例各約10％，希望再提升，讓校園更國際化。譬如北科大和美國辛辛那提大學合作成立智慧感測與應用國際學院，辛辛那提大學的老師會到台灣授課，北科大因此會有更多外籍師資。

不過世新大學前校長賴鼎銘說，國內大學推動國際化，目前只做到境外生多一點而已，其他還要再努力。以師資為例，國內能給的薪資太低，難以聘到其他國家的一流教授，因此即使是台大，外籍師資的比例都偏低。

賴鼎銘認為，所謂國際化大學，要有能力吸引世界一流學生前來，但國內大學只想要外國學生來，然後收他們學費，其他配套措施卻不太想做。譬如，台灣現在收這麼多新南向國家學生，但圖書館的期刊只有中文或英文，校園路標也不清楚，這都沒有考慮到他們的需求。

(中時 )