獨派大老辜寬敏擔心民進黨一黨獨大，蔡英文今天表示，民主政治沒有一黨專政，我們做得好，人民就會給我們機會。我們做不好，人民就會淘汰我們，這就是民主國家、民主政治。。並強調，「建設高雄是我的承諾，不管誰當市長，我都不會忘記這個承諾」。

蔡英文在臉書表示，選舉跟罷免，都是人民的基本權利。這一次，高雄市民就用民主的方式，替自己的家鄉做出了決定，對所有政黨和政治人物來說，都必須尊重，也應該有所警惕。人民才是國家的主人，既然承擔公職，就要全力以赴，這是我們的本分。

對於許崑源議長過世，她說，民進黨在第一時間就表達哀悼，希望家屬節哀保重。後續的調查，也由檢調進行當中。「我要再一次強調，任何生命的逝去，不分黨派都同感悲傷和哀悼，但不論任何人或團體，都應該保持理性，不該消費逝者」。

投票已經結束，她也希望，各方都能理性面對，也能沉澱心情。「建設高雄是我的承諾，不管誰當市長，我都不會忘記這個承諾」。

至於補選的提名，她說，民主進步黨會有機制來做決策，高雄的建設和我們對高雄的承諾，都會納入考量。只要好好建設高雄，讓高雄更好、更進步，沒有人會是輸家，高雄市和高雄市民，都會是贏家。

(中時 )