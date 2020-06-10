富邦金(2881)今公布前5月自結稅後淨利343.48億元，年增44%，每股盈餘3.36元，5月自結稅後淨利61.84億元。
富邦人壽5月稅後淨利29.12億元，前5月稅後淨利205.71億元，年增121%，主要受惠於投資收入成長帶動。前4月初年度保費收入（First Year Premium）達437億元，總保費收入（Total Premium）為1909億元，皆排名業界第2，初年度等價保費（FYPE）前4月則居業界第1。
台北富邦銀行5月稅後淨利17.21億元，核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩定，前5月稅後淨利79.40億元，5月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為702%。
富邦產險5月稅後淨利4.64億元，年增24%。前5月稅後淨利22.49億元，年增15%，承保業務及投資績效皆維持良好，前5月簽單保費收入較去年同期成長8%，市占率突破25%大關，連續38年蟬聯產險市場龍頭地位。
富邦證券5月稅後淨利4.67億元，年增171%，獲利成長主要受惠於經紀業務及資本利得成長。前5月稅後淨利9.94億元。
富邦華一前5月獲利表現優異，稅後淨利10億元，年增81%，主要受惠於淨利息收入與投資收益帶動。
(時報資訊)
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