盛弘(8403)5月合併營收3億元，年增16.07%，受惠防疫醫療及物資的需求持續成長，本業醫藥流通事業部、躍獅連鎖藥局貢獻穩健，以及旗下熔噴布大廠敏成(4431)持續明顯挹注，帶動盛弘5月營運再成長；前5月合併營收14.4億元，年增13.01%。

台灣防疫有成，近兩個月國內無本土案例，政府宣佈本週起全面解封。盛弘以國內的醫療服務為主要業務，本業醫藥流通事業部及躍獅連鎖藥局營運持穩，健康管理部門如健檢及健康管理先前雖所受到疫情的影響較大，然而在近期解封後民眾生活將恢復正常，健檢及健康管理屬於剛性需求，預期下半年起營運應可逐步回復。

六月份起口罩外銷禁令解除，盛弘轉投資之敏成(4431)產能除配合政府定額徵用以供國內防疫使用外，其餘產量將售予國內廠商，以及消化來自過去長期合作國外客戶的訂單。另一方面，敏成正擴建熔噴設備產線以擴大產能，新機台預計可在6月底建置完成，7月份正式啟用投產。

盛弘集團為台灣唯一納入了醫院、藥局、健診的醫療集團，新冠疫情催生出新一波在醫療照護結合科技服務創新的需求，公司將持續拓展基層醫療的數位轉型，並積極升級營運佈局，期符合大健康市場的未來趨勢，並掌握後疫情時代的大健康商機。

(時報資訊)