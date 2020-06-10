台灣證券交易所第六屆「公司治理評鑑」於10日頒獎，今年901家上市公司僅有45家上市公司獲得前5%，當中更只有信義(9940)等12家上市企業連續6年獲此殊榮，信義房屋更是房仲服務業唯一，評鑑分數甚至破百。信義房屋表示，自成立之初即以「該做的事，說到做到」做為治理的基本原則，使不動產交易更安全、更合理、更有效率，獲連6年高標成績。

信義房屋積極深耕企業社會責任，近年舉辦部落節電回饋活動減碳計畫，中壢店店長王憲正帶領分店同仁穿上志工服，前往桃園比亞外部落免費換燈管，他表示希望這個活動能讓偏鄉小朋友在寫功課時有充足的光線，同時也教導部落村民，其實閃爍或是舊型的燈管比新型LED燈管更耗電，更換新型燈管既省錢又減碳，一舉兩得。

信義表示，藉此發揮信義影響力，向客戶、同仁、供應商、社會大眾等利害關係人宣導永續發展觀念與意識，確保永續消費與生產模式，進而達成企業以及社會的永續經營。

除了對社會盡一份心力外，對員工治理程序透明、堅持自我培訓絕不挖角，同時鼓勵員工生活與工作平衡、促進性別平等、推動友善職場環境。

不只第二胎（含）以上12萬元補助獎勵生育，業界唯一工作鑑賞期鼓勵年輕人築夢，108年初更推出彈性福利制度的產業創舉，每位同仁發送1萬枚「信福幣」，可以用來支付學習成長、身體健康、家庭照顧等三大構面的福利項目，最高使用額度等同於15000元，打造更彈性、更符合員工需求的福利制度。

信義房屋從公司治理、消費者服務，以及環境永續全方位持續自我評量，維持六大關係人等各面向的權益平衡，期望對房仲業及其他產業產生良好的示範效果之際，也自我期許以最有溫度的信任服務，幫助台灣消費者完成家業夢想。

(時報資訊)