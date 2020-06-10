桃園市41歲陳姓大哥4、5月期間收了就讀國中的乾女兒，並指派21歲領有身障手冊的管姓男子接乾女兒下課，不過管常常沒接到乾女兒。大哥指派小弟痛毆管，他向警方報案後，大哥氣炸將其擄走凌虐至死，陳等4人涉嫌殺人遭裁定收押。

檢、警調查，陳姓大哥在桃園招收小弟，幾個月前收了1名就讀國中生當乾女兒。因此指派管姓男子負責接乾女兒下課。但管領有身障手冊，而且打零工維生，常常遲到，導致沒接到乾女兒。

為此陳姓大哥先叫小弟打了管一頓，不料管被痛打後向警方報案。大哥得知此事，因此氣炸。更派人將管擄走，並以工具痛毆管一頓，管因此被凌虐死亡。其他小弟在管奄奄一息時，將照片拍照上傳Line群組，照片流出後，有人向警方報案，此事才曝光。

警方調查後，循線逮捕陳男在內的9名青少年男女。其中陳男等4人因涉嫌殺人，犯罪情節重大，有串供及滅證之虞聲請羈押獲准，目前全案還在偵辦中。

(中時 )