國民黨行動中常會10日在高雄舉行，會後文傳會主委王育敏轉述發言，另也回應蔡英文總統指罷韓國家隊說法偏頗。王育敏說，國民黨沒有辦法接受，因為整個罷免投票過程，法務部、警政署、高鐵等，都有國家資源的投入，這都是擺在眼前的事實。

王育敏指出，會中有黨代表特別提到，去年的總統初選，初選制度一改再改或是因人設事，黨代表特別提出來，國民黨的制度不應該因人設事，而是應該建立起一套公平的制度就貫徹執行。

黨代表也關心接下來的高雄市長的補選，應該要提出什麼樣的人選，並給黨中央建議。主席江啟臣也回應，人選一定會在最快的時間推出，代表國民黨在高雄要繼續扎根、繼續的服務高雄市民。

她也提到，祕書長李乾龍已徵詢過4、5位人選，當然通通都是高雄在地專業而且優秀的人選，因為徵詢的過程還在持續當中，所以不方便透露。黨中央會綜合衡量在地的意見、個人的條件，以及本人的意願來推出。

對於蔡英文總統被媒體問到有沒有罷韓國家隊時指說法偏頗，王育敏回應，國民黨沒有辦法接受。在整個罷免投票過程中，法務部logo被冒用，法務部長袒護wecare團體說可以原諒。警政署長陳家欽帶風向，把監票變成黑道監票。

三軍國防大學為了罷韓投票可以延後考試、高鐵可以開出罷韓列車等，這些都是非常清楚的，這次的罷免投票過程中，國家機器當然有動用國家資源、當然有投入，這都是擺在眼前的事實。

(中時 )