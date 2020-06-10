台大學生會擬本周六（13日）於台大校務會議提案成立「台大校園轉型正義小組」，要聲討校內「不義遺址」，目標指向台大最著名地標傅鐘，引發各界議論。自由作家洛杉基嘆問台大學生會「知道台灣的競爭力已經落後到哪一國去了嗎？」

洛杉基在臉書首先指出，「當台大人忙著內鬥，要在校園裡搞什麼『轉型正義』時，知道台灣的競爭力已經落後到哪一國去了嗎？不去與對岸狼性青年鬥爭，不與國際富有國際觀的青年競爭，卻只想鬥爭校園內或島內政治立場不同的人。」

洛杉基提出自身所見「我同學、鄰居、親友30歲左右的子女，幾乎都到對岸工作去了，不然就是到越南泰國去工作」，他問台大學生會「你們以為支持民進黨搞轉型正義，真的能讓你們邊玩政治鬥爭，邊享受小確幸？」

洛杉基舉《2020國際金融都市(GFCI 27)排名》變化為例指出，台大學生「等到你們畢業進入社會，等待你們的，將是一個更大的金融危機，不知今天『轉型正義』能否幫你們度過明天難關？」

針對《2020國際金融都市(GFCI 27)排名，香港從第3滑落至第6》報導，洛杉基提出怪異處：「媒體大肆宣染，是因港版國安法造成香港衰退，台北將有機會取代香港。但事實真相媒體卻不報給你，網站上完全找不到台北排名的報導。我還是從國外原文網站上看到殘酷的事實，台北居然從32名跌到75名。我們被甩的更遠，這樣的實力，我們到底要怎麼取代港！？媒體可以告訴我嗎！？」

洛杉基再指出另一奇怪處：「媒體報導香港情勢惡化，台灣曝險香港有9千多億台幣，憂心台灣金融！！？？但媒體卻沒報導台灣民眾已面臨更嚴重的金融衝擊。台灣是持有南非幣最多的國家（南非幣發行海外部份 台灣持有80%），竟然達到1兆台幣，台灣持有南非幣數量居然僅次於南非本國。（這部分有待澄清！）」

台灣新聞報導「大內宣」操作，更令洛杉基感嘆「台灣的媒體，除了日期與氣象是明確和公正外，還剩下多少的可看性！？」

(中時電子報)