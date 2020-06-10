有一些歌曲朗朗上口，短時間就會引來模仿風潮，在2013年韓國可愛教主Hari的一首《可愛頌》，紅遍全亞洲，不僅網路素人爭相學習唱跳，連藝人也搶唱；《可愛頌》的原創作家安俊民（Dandi）年初才推出新歌，近期卻驚傳因酒後性侵朋友親妹妹遭拘留，讓粉絲們難以置信。

安俊民在2013年創作超萌神曲《可愛頌》，除了讓演唱者Hari爆紅，自己也晉升王牌製作人，後來還出演各大人氣音樂節目《看見你的聲音》和《Show Me The Money4》等等，年初還因為參加《MrTrot》節目進而推出新歌；原本形象良好的安俊民，傳出5月29日依涉嫌性侵遭拘留起訴，全案進一步偵查中。

負責的檢警單位透露，安俊民在4月到女性好友家喝酒聚會，卻在喝酒之後硬上好友熟睡中的妹妹；起先被逮到時還否認犯行，但受害者身上檢測出安俊民的DNA，最終直接被逮捕。消息曝光後，許多樂迷都很震驚，沒想到製作出《可愛頌》的他，酒後卻化身禽獸。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)