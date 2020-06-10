日本沖繩縣石垣市議會昨天提案將釣魚台列嶼的地址，由「登野城」改為「登野城尖閣」。對此，國民黨立委陳以信表示，外交部與駐日代表處千萬不可輕忽，應即向日方要求，重啟今年因疫情停開的台日漁業協商，「吳部長與謝大使請趕快動起來！」

石垣市長中山義隆昨天向市議會提出將釣魚台列嶼的行政區域地址，由「登野城」改為「登野城尖閣」的議案，此議案將在22日進行表決，由於執政黨在市議會佔據多數席次，預料可通過。

此舉引發宜蘭縣府、議會及縣民的不滿，頭城鎮籍縣議員蔡文益連署提案，建議把釣魚台改名為「頭城釣魚台」來反制，不分藍綠高喊擇期「登島掛門牌」。

對於釣魚台爭議再起，國民黨立委陳以信在臉書表示，2012年釣魚台爭議時，他曾投書到日本時報，強調雙方應該擱置爭議，維持現狀，才能將東海化為友誼與合作之海。

陳以信指出，後來前總統馬英九提出「東海和平倡議」，最後與日本達成「台日漁業協議」，就是體現這個精神，是台日兩國友好的最佳象徵；很遺憾看到今天釣魚台爭議再起。

陳以信認為，外交部與駐日代表處千萬不可輕忽，應即向日方要求，重啟今年因疫情停開的台日漁業協商，以求化解可能急速升高的主權與漁權爭議，他也向外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷喊話，「吳部長與謝大使請趕快動起來！」

(中時 )