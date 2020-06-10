大甲鎮瀾宮媽祖繞境是宗教盛事，每年吸引數百萬名民眾參與或跟隨。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

大甲鎮瀾宮媽祖繞境將在11日深夜起駕，9天8夜遶行百餘家宮廟。台中市警局10日表示，將動員約1800人次警力，展開防疫、治安及交管全面部署，針對曾發生搶轎衝突地點，已向相關陣頭及進香團告誡約制；此外，鎮瀾宮周邊自11日15時至12日2時進行交管。

大甲鎮瀾宮媽祖繞境是年度宗教盛事，每年3月繞境進香活動吸引數百萬名信徒參與或跟隨，今年受新冠肺炎疫情影響，繞境將於11日23時起駕、預定20日22時回鑾安座，中市警方除歷年來勤務規劃，今年還面臨防疫挑戰。

台中市警局表示，起駕當天，將安排人力在鎮瀾宮廣場管制減少群聚機會，呼籲信眾配合各項防疫措施；台中市衛生局沿途將設置檢疫站，提供體溫量測並宣導防疫，警方也加入協助管制。至於曾發生衝突處所及搶轎點，除部署優勢警力嚴陣以待，並已向相關陣頭及有幫派背景的進香團體事前告誡約制，若發生暴力衝突事件，將從嚴究辦。

鎮瀾宮周邊將自11日15時至12日2時實施交通疏導管制，管制範圍如下：

行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。禁止汽車進入區域：大甲區經國路以東、中山路1段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北。道路封閉路段：經國路(大安港路至中山路1段間)；中山路1段(水源路至東安路間)。

此外，並規劃3處臨時停車場，包括有「大甲體育場」臨時停車場，約350個車位；「美人山營區」臨時停車場，約500個車位；「大甲火車站後方空地」停車場，約50個車位。

(中時 )